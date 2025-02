Rohff explique la raison d'avoir fait "Wesh Zoulette" à son concert : "Ça pose un problème ?"

Un concert qui restera gravé dans les mémoires. Le 4 février dernier, Rohff a mis le feu dans un Bercy plein à craquer à l'occasion des 20 ans de son album culte "La Fierté des Nôtres" ! Une ambiance de folie qui a permis à l'ancien membre de Mafia K'1 Fry de retrouver ses fans de la première heure sur scène.

Celui qui est actuellement en clash avec Booba a décidé de jouer le jeu des questions-réponses avec ses abonnés sur Instagram et de revenir sur sa performance à l'Accor Arena :

"Je me sentais bien, à l’aise, concentré. C’était pas évident pour moi de retenir tous les textes de La Fierté des Nôtres mais j’ai géré. J’ai bougé partout pour créer une dynamique et chauffer le public. J’ai pas eu besoin de back, j’avais les miens en fond sur les sons et ceux du public."