SCH : bientôt un film sur "JVLIVS" ? Il répond enfin !

Après une saga en album, une trilogie au cinéma ? SCH a vraiment marqué la fin d'année 2024, avec son dernier projet "JVLIVS : Ad Finem", qui est devenu disque de platine depuis peu. Celui qui s'est fait clasher par Booba récemment a donc conclu cette trilogie en grande pompe, et le rappeur marseillais voit encore les choses en grand !

En effet, celui qui n'est plus en contact avec Lacrim était l'invité de l'émission Quotidien le vendredi 31 janvier et s'est exprimé sur le succès de JVLIVS. Il a confirmé que sa trilogie musicale était terminée mais n'a pas caché son envie de l'adapter en long-métrage :

"Je sais pas. Non il n’y aura pas de suite musicale, après on aime se dire qu’on va proposer quelque chose visuellement."

L'artiste laisse planer le doute et nourrit l'espoir de ses fans quant à une adaptation cinématographique. Il ajoute même :

"Espérons. Un spectacle en cours, en vérité sur la tournée on a fait une espèce de tournée en live action. Ça change un peu, c’était un parti pris qu’on a voulu faire et on s’est régalés."