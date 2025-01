Lacrim s'exprime sur sa relation avec SCH : "On n'a plus de contact"

Le rappeur se confie également sur le manque de loyauté des rappeurs aujourd'hui.

Lacrim est de retour ! Pour cette année 2025, le rappeur démarre en force avec un clip percutant intitulé "IVAR", qui marque le début d'une nouvelle ère pour lui dans le rap game. Et ce n’est que le début : le 7 février prochain, il dévoilera son très attendu album "RIPRO", avant de se produire dans la mythique salle de Bercy le 19 février. Un véritable accomplissement pour un artiste qui ne cesse de repousser les limites.

En pleine promo, celui qui veut refaire un feat avec Gradur a été l’invité de l’émission CKO ce dimanche 25 janvier. Lacrim a profité de l’occasion pour parler de son nouvel album, de sa carrière et de sa vision de l'industrie musicale. Il a notamment abordé un sujet sensible : la gestion de son label et les désillusions qu’il a rencontrées avec d'autres artistes.

"Je ne signerai plus personne dans mon label"

Lacrim a déclaré qu'il ne signerait plus d’artistes dans son label, évoquant des déceptions personnelles :

"Je comprends Booba quand il dit qu'il a aidé pas mal de personnes et que ces personnes-là insultent sa famille. Il y a trop de couteaux dans le dos dans le rap."

Cette prise de position fait écho aux tensions qui peuvent exister dans l'industrie et met en lumière les défis d’aider de jeunes talents.

"Avec SCH, on n'a même plus de contact"

Lacrim s’est également confié sur sa relation avec un ancien protégé, SCH. Si les deux rappeurs ont collaboré par le passé et marqué les esprits, il semble que leurs chemins se soient éloignés :

"SCH, ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé avec lui, on n'a même plus du tout de contact."

En conclusion, Lacrim a exprimé sa vision désenchantée des relations dans le milieu du rap :

"Au final, si tu donnes de la force à quelqu'un, ça peut se retourner contre toi."

Avec des propos aussi francs, Lacrim ne mâche pas ses mots. Alors que son album "RIPRO" approche à grands pas, le rappeur semble prêt à revenir sur le devant de la scène, plus déterminé que jamais.