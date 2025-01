Booba allume Sneazzy et Kaaris

Voilà que Sneazzy se retrouve lui aussi dans le viseur du Duc...

Booba n'a pas relâché la pression d'un seul centimètre depuis le début de l'année 2025, avec des insultes quasi quotidiennes distribuées à un peu tout le monde : la concurrence dans le rap game, la politique, les influenceurs, même si évidemment, ce sont ses rivaux qui restent ses cibles préférées. Comme Kaaris notamment, même s'il est quasiment intouchable ces derniers jours, lui qui vient de mettre le feu à La Défense Arena comme jamais Booba ne l'a fait. Du coup, Kopp cherche d'autres angles d'attaque, et il a fini par trouver : Sneazzy.

Pourquoi Sneazzy ? Le rappeur de 1995 continue à rapper de manière discrète, sans faire trop de promo ni de bruit, dans son coin, mais il a eu le malheur de proposer un featuring à Kaaris. Le résultat, "Côté passager", est sorti vendredi en single, en attendant l'album complet, "Derrière l'horizon", qui arrive le 31 décembre. Un feat avec Kaaris, évidemment, c'est le prétexte parfait à Booba pour vous ajouter dans sa liste d'ennemis. La vidéo d'un appel entre K2A et Sneazzy a justement circulé sur le net ce week-end, dans lequel le rappeur de l'Entourage apprend à Kaaris qu'il ne sera pas dans le clip.

Deux aveugles qui jouent aux fléchettes. Le flop est garanti 🤦🏽‍♂️🕳️ pic.twitter.com/KAWJVbo9yD — Booba (@booba) January 19, 2025

Booba a repris l'extrait vidéo, dans lequel on entend les deux rappeurs parler du concert de Kaaris à Bercy, et dans lequel on voit Riska à l'ombre des palmier sen Côte d'Ivoire. En légende, Kopp a rajouté : "Deux aveugles qui jouent aux fléchettes. Le flop est garanti". Le Duc ne prend pas beaucoup de risques en disant ça, puisque le titre est sorti sans clip, avec une instru un peu avant-gardiste, qui ressemble à certains sons de Kanye West ou Travis Scott, et ne devrait donc pas faire péter le milliard de vues. Mais les deux rappeurs nous ont sorti de belles punchlines et sont bien dans les temps, on vous laisse vérifier ça ci-dessous. Une chose est certaine : Kopp doit bien s'ennuyer s'il en est à surveiller un featurign entre Sneazzy et Kaaris pour voir s'il n'y a pas quelque chose pour les clasher...