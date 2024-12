Sneazzy revient fort avec "Feu régulier 3"

L'ancien d'1995 est de retour avec un bon morceau égo-trip

Sneazzy frappe encore un grand coup avec son nouveau clip "Feu régulier 3", et c’est exactement ce qu’on attendait de lui ! Fidèle à son style, le rappeur balance un égo-trip maîtrisé où il découpe la prod avec une aisance qui rappelle pourquoi il reste une figure incontournable du rap game.

Depuis quelques jours, Sneazzy tease plusieurs nouveaux morceaux sur ses réseaux sociaux, laissant planer le doute sur un éventuel nouvel album. Une stratégie qui excite ses fans et qui, si on se fie à ce titre, annonce du très lourd à venir. Une chose est sûre, "Feu régulier 3" est validé, et ça tourne déjà en boucle ici !