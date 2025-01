SCH : le mot "gâté" en course pour rentrer dans le dictionnaire

On vit décidément dans une époque surprenante.

Ces dernières années, le rap a tellement imprégné la jeunesse que les expressions utilisées par les rappeurs, qu'on entend auparavant dans les quartiers où ils vivent, finissent par rentrer dans le langage courant. Parfois, elles vont même plus loin, en s'invitant jusque dans le dictionnaire, comme "les bails", ou "go", par exemple. Cette semaine, SCH était de passage dans "Hot Ones", et lors de l'émission, on lui a officiellement annoncé qu'on allait tenter de faire rentrer le mot "gâté" dans le dictionnaire, plus précisément dans le Petit Robert.

Un SCH refait

On aura rarement vu SCH aussi heureux que lorsque Kyan Khojandi lui a annoncé qu'il avait lancé les démarches officielles pour faire rentrer l'expression préférée du S dans le dictionnaire Le Petit Robert, qui est habitué à intégrer des mots qui viennent de l'argot. La séquence est assez folle, et elle met de bonne humeur. On y voit d'abord les deux hommes, qui viennent de manger un truc très pimenté et qui disent un peu n'importe quoi, essayant de définir le mot gâté. On apprend que l'expression renvoie à "un câlin", mais aussi, dans l'esprit du S, à quelque chose de mou et de tendre.

📖 L’expression « mon/ma gâté(e) » pourrait possiblement rentrer dans le dictionnaire avec la définition de SCH lui-même ! 😂 pic.twitter.com/0V3g7hO78b — L’univers SCH (@L_univers_SCH) January 8, 2025

Finalement, l'animateur lui apprend qu'il a invité Géraldine Moinard, directrice de rédaction chez les éditions Le Robert, afin de donner un côté un peu plus officiel à tout ça. Ensemble, les trois personnes se mettent d'accord sur une nouvelle définition un peu plus "scientifiquement correcte" : "appellatif affectif". Il faudra attendre le moi de mai pour savoir si la commission du Robert fera oui ou non rentrer l'expression dans son dictionnaire.

Il faut dire que grâce à SCH, l'expression est devenue culte un peu partout en France, et que ce serait une belle consécration de faire rentrer ça dans le dictionnaire.