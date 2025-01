AmineMaTue organise un match caricatif avec SDM et Naza

Après l'Eleven All-Stars, le streameur retrouve le stade Jean-Boin pour un nouveau match de foot pour la bonne cause.

L'évolution est folle pour AmineMaTue, ce streameur à succès qui, lui-même, n'aurait jamais cru que ses lives le mèneraient à organiser des événements d'une telle ampleur. Après avoir marqué les esprits avec l'Eleven All-Stars, un match de foot entre streamers et Youtubeurs français contre leurs homologues espagnols (dont la revanche a eu lieu en novembre dernier), AmineMaTue s'apprête à enflammer une nouvelle fois le stade Jean-Bouin à Paris.

Cette fois-ci, il s'agit d'un match caricatif en faveur de la Palestine, qui aura lieu le 19 janvier prochain à 20h. Une noble cause portée par une affiche prestigieuse qui promet d'attirer les foules.

Une affiche impressionnante

L'événement réunira des personnalités déjà vues lors des deux éditions de l'Eleven All-Stars, comme Michou, Inoxtag, Saïd, ou encore PFUT. Mais AmineMaTue ne s’arrête pas là : des stars du football seront également de la partie, notamment Gerard Piqué, Jérémy Ménez, et Adil Rami.

Et ce n’est pas tout ! Des figures majeures de la scène rap viendront apporter une touche musicale et sportive à l’événement. SDM, déjà présent lors de la deuxième édition de l'Eleven All-Stars, sera de retour. Il sera accompagné de Naza, connu pour son talent à FIFA mais dont les performances sur un véritable terrain de foot suscitent une grande curiosité. Mister V, à la fois rappeur, Youtubeur, comédien, et même pizzaiolo, sera également sur la pelouse.

Réservez vos places !

La billetterie est d’ores et déjà ouverte, et tout laisse à penser que cet événement sera sold-out très rapidement. Si vous souhaitez assister à ce match unique, ne tardez pas à réserver vos places pour vivre un moment inoubliable alliant sport, musique, et solidarité.

Rendez-vous le 19 janvier au stade Jean-Bouin, à Paris, pour soutenir une belle cause tout en profitant d’un show exceptionnel orchestré par AmineMaTue et ses invités prestigieux !