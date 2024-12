Un concours de sosie de Jul organisé à Marseille

Pas de doutes, Jul c'est l'emblème de Marseille !

C'est Marseille bébé !

Après Drake, les concours de sosie ont le vent en poupe ces derniers temps ! Et les Marseillais n'ont pas dérogé à la règle, rendant hommage à leur légende locale. Alors que Jul a récemment fait son retour avec un nouvel album, "Inarrêtable", sorti le 6 décembre dernier et déjà certifié disque d’or en moins de deux semaines, le J a été célébré de la meilleure des façons dans sa ville natale.

En effet, ce dimanche 22 décembre, un concours de sosie du célèbre interprète de "Tchikita" a été organisé dans la boutique de la marque de doudounes "Gertrude". Un événement haut en couleur où le gagnant a remporté une doudoune de la marque.

Les "sosies" se donnent à fond

Pour l’occasion, les participants ont sorti le grand jeu : lunettes "matrix", vêtements estampillés "d’Or et de Platine", et bien sûr, le fameux dégradé crête blonde. Tous les ingrédients étaient réunis pour un concours historique.

Au programme, les candidats ont dû passer plusieurs épreuves :

Un mini-quiz sur la carrière de Jul ,

sur la carrière de , La reprise d’un de ses titres, interprétée devant un jury 5 étoiles composé de Le Y (le sosie officiel de Jul), Emmanuelle Luciano et le rappeur Elams.

Un gagnant fan absolu

C’est finalement un certain Sébastien qui a remporté le concours. Ce dernier, véritable sosie naturel de Jul, a raconté :

"Depuis le lycée, tout le monde me prend pour Jul. J’ai poussé un peu le truc en m’amusant sur les réseaux et aujourd’hui, 86 000 personnes me suivent sur TikTok, où je fais des vidéos sur le J. J’ai même créé un attroupement quand je me suis rendu au Jul Store aux Terrasses. Jul c’est ma vie, je l’aime plus que ma mère."

Malheureusement, Jul lui-même n’a pas pu être présent, mais il y a fort à parier qu’il réagira bientôt à cet hommage grandeur nature.