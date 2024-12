Booba se moque de Rohff sur son outfit !

Le DUC ne le lâche pas et cette fois c'est la montre de Rohff qui prend cher !

La guerre reprend de plus belle

La guerre entre Booba et Rohff n’a pas fini de faire parler d’elle ! Depuis plusieurs mois, les deux artistes s’envoient des piques interposées à un rythme effréné, et leur clash semble loin de se calmer. Chaque jour apporte son lot de provocations, et cette fois encore, B2O n’a pas manqué l’occasion de tacler son éternel rival.

Alors que Booba avait déjà critiqué le dernier album de Rohff, "FITNA", en le descendant sans ménagement, le rappeur du 9-4 avait répondu en s’en prenant également à Spotify. Mais le DUC de Boulogne, jamais en manque d’inspiration, a récemment remis de l’huile sur le feu en lançant un nouveau défi à son rival : prouver qu’il est capable de faire un hit en 2024, tout en le qualifiant de "bloqué en 2000".

L'outfit de Rohff critiqué !

Cette fois, c’est une histoire d’outfit qui fait le buzz. Lors d’une récente interview avec le média Magnetic Outfit, Rohff a détaillé son style vestimentaire, en mettant en avant une veste Prada, des chaussures Balmain et une montre mystérieuse qu’il a décrite avec humour : "Chut, il ne faut rien dire." Mais cette tentative de mise en avant n’a pas échappé à Booba, qui a immédiatement saisi l’occasion pour se moquer.

Sur le réseau X (anciennement Twitter), Booba a demandé ironiquement : "Quelqu’un connaît le modèle et la marque de sa montre ? Merci." Une simple phrase qui a suffi à déclencher une avalanche de commentaires moqueurs. Les internautes, connus pour leur sens de la dérision, se sont amusés à critiquer la montre de Rohff, certains insinuant qu’il s’agissait d’une contrefaçon, tandis que d’autres estimaient qu’elle n’avait rien de luxueux.

Quelqu’un connaît le modèle et la marque de sa montre? Merci. pic.twitter.com/w1h7fNGBY3 — Booba (@booba) December 13, 2024

Après ça, le rappeur a donc dégainé une nouvelle publication avec un simple émoji :