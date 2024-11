Diddy : Sa nouvelle demande de libération est ... encore refusée

A un moment je pense qu'il faut arrêter de forcer...

Encore raté !

Un nouveau coup dur pour le célèbre producteur ! Alors que l'affaire Diddy prend des proportions de plus en plus inquiétantes, impliquant notamment des personnalités comme Justin Bieber, l’artiste se retrouve toujours derrière les barreaux. Ce mercredi 27 novembre, lors de sa 4ᵉ audience, Diddy espérait obtenir une libération sous caution fixée à 50 millions d’euros, mais une fois de plus, la justice a dit non.

Une décision ferme du tribunal

Après avoir entendu les arguments des deux parties, le juge de district américain de New York Arun Subramanian a rejeté la demande de mise en liberté sous caution. Il a justifié sa décision par des propos fermes :

"Le tribunal estime que le gouvernement a démontré par des preuves claires et convaincantes qu'aucune condition ou combinaison de conditions ne peut raisonnablement assurer la sécurité de la communauté."

Des accusations de plus en plus lourdes

Pour rappel, Diddy est accusé d'avoir abusé, menacé et contraint des femmes et d'autres personnes, et d'avoir mené une conspiration de racket impliquant le trafic sexuel, le travail forcé, l'enlèvement, l'incendie criminel, la corruption, l'obstruction à la justice et d'autres crimes. Il restera en détention au Metropolitan Detention Center de Brooklyn jusqu'à son procès. La date du procès a été fixée au 5 mai 2025.