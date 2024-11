Découvrez l'édition 2024 du All-Star Game Val d'Oise International 3X3

Rendez-vous le 15 décembre 2024 dès 12h30 !

Un événement international dans le Val d'Oise !

Amateurs de basket et de compétitions, préparez-vous ! L’édition 2024 du All-Star Game Val d’Oise International 3X3 débarque avec son lot de surprises et d’émotions. Réservez votre date : le 15 décembre, à la Halle Omnisport Philippe Hemet.

Un casting international de rêve

Cette année, l’événement réunit des équipes venues des quatre coins du monde pour vous offrir un spectacle intense et captivant. Sur le parquet, vous retrouverez :

France

Italie

Comores

Suisse

Belgique

Inde

Africa United

Des équipes prêtes à en découdre dans une compétition où vitesse, stratégie et adresse seront à l’honneur.

Une pluie de cadeaux et un concours exceptionnel

Parce que le All-Star Game, ce n’est pas seulement du basket, les organisateurs ont prévu de nombreux cadeaux pour ravir les spectateurs :

Un week-end à gagner , pour s’évader après les fêtes.

, pour s’évader après les fêtes. Des paires de Nike , pour allier style et performance.

, pour allier style et performance. Un concours de shoot, avec à la clé un chèque de 1000 € pour le vainqueur. Vous pensez avoir le bras chaud ? C’est l’occasion de le prouver !

Le thème de cette année : L’Afrique

Plongez dans une ambiance chaleureuse et festive sous le thème de l’Afrique. Les tenues originales sont vivement encouragées, alors laissez parler votre créativité et venez illuminer les gradins avec vos plus beaux habits inspirés de ce thème.

Infos pratiques : une expérience accessible à tous

L’entrée est gratuite et ouverte à tous ! Mais attention, pour décrocher les meilleures places et profiter pleinement du spectacle, il est conseillé d’arriver dès l’ouverture des portes.

Made in 95, cet événement incontournable du Val d’Oise promet de marquer les esprits une fois de plus.

Vous n'êtes pas encore convaincu ? Voici un petit teaser qui vous permettra de prendre la route dans le Val d'Oise le 15 décembre prochain :