Jul envoie un message clair à ses fans sur une trend Tik Tok : "C'est dangereux pour vous"

L’actualité de Jul est bouillante ces derniers temps. À seulement quelques semaines de la sortie de son nouvel album "Inarrêtable", prévue le 6 décembre, l’impatience de ses fans est bien présent. Une journée marquante pour le rap français puisque SCH, autre poids lourd marseillais, sortira le même jour le dernier volet de sa trilogie "JVLIVS".

Alors que la tracklist d’"Inarrêtable" a déjà été dévoilée, une trend TikTok inspirée de l’univers de Jul inquiète fortement l’artiste, au point de le pousser à réagir publiquement.

Tout part d’un phénomène viral lancé en Allemagne, qui a rapidement traversé les frontières pour toucher la France. Sur TikTok, des vidéos montrent des fans allumer un feu sur leurs doigts tout en reproduisant le célèbre signe de Jul sur le titre iconique "En live de périscope".

Cette pratique s’inspirerait de la pochette de l’album "Gratuit Vol. 2", sorti en 2016, où l’on voit le signe de Jul stylisé avec des doigts enflammés. Résultat : des vidéos cumulant plusieurs centaines de milliers de vues, mais qui inquiètent le rappeur marseillais pour la sécurité de ses fans.

Informé de cette tendance dangereuse, Jul a pris la parole sur son compte Instagram pour envoyer un message clair à sa communauté. Dans une story, il déclare :

"La team, j'espère que vous allez bien ! Juste pour vous dire que j’ai vu la trend que vous faites sur TikTok… ça fait plaisir mais je pense c’est dangereux un peu pour vous ! Si vous pouviez arrêter, ça m’arrangerait ! En tout cas, je sais que vous pensez à moi et ça me touche ! Si vous pouvez faire passer le mot, ça m’apaiserait. Merci et je vous aime !"