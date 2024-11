Maes allume Booba et La Fouine

Deux pour le prix d'un.

Maes en feu

Certains auraient pu croire que la carrière de Maes allait doucement décliner après qu'il ait coupé les ponts avec Booba, alors que ce dernier l'avait plus ou moins "lancé" auprès du grand public, avec des feats qui ont rapidement fait des gros scores. Mais le rappeur du 93 s'en sort plus que bien pour le moment, et continue à faire de belles ventes, tout en faisant parler de lui grâce à un pressing très solide sur les réseaux sociaux. Insultes envers Booba et tout ses soutiens, clash avec Lacrim, le 92i tourné en ridicule, le rappeur de Sevran ne recule devant rien et n'a pas froid aux yeux. Ce week-end, il a d'ailleurs redoublé d'efforts, avec des attaques assez violentes envers Kopp, mais aussi La Fouine.

On passe un cap

On aurait pourtant pu croire que Maes et La Fouine s'entendaient bien, eux qui partagent des origines marocaines, mais aussi une certaine forme de rivalité / animosité avec Booba, même si concernant Laouni, les choses se sont calmées (pour l'instant) depuis cette année et son concert pendant Les Flammes. Mais visiblement, Maes n'aime pas trop son aîné, et il le fait savoir, en repostant une vidéo dans laquelle on voit le rappeur du 78 complètement en décalage lors d'un concert récent (les balance sont visiblement été mal faites et le rappeur n'y est pas pour grand chose). En légende, on peut lire : "Quand vous faites croire aux gens qu'ils sont chaud, ils finissent vraiment par y croire".

Quand vous faites croire aux gens qu’ils sont chaud , ils finissent par vraiment y croire 🤦🏻 https://t.co/1X3e3sU7nS — Maes (@MaesOfficiel) November 10, 2024

On ne sait pas ce à quoi le message fait référence exactement, même si on sait que ça parle du niveau de La Fouine. Cela pourrait avoir un rapport avec les "compliments" faits par Booba envers son ex-ennemi un peu plus tôt dans l'année. Booba est d'ailleurs lui aussi la cible de Maes ce weekend, puisque le rappeur du 93 a posté sur son compte Twitter la photo d'une femme assez âgée, qui est visiblement... la mère de Booba, qui faisait apparemment ses courses dans le supermarché.

Une photo qui prouve que Maes fait suivre la mère de Kopp d'assez près. On ne sait pas si cette photo est envoyée en guise de menace ou d'avertissement, ou simplement pour troller, mais on ne cautionne pas spécialement ce genre de méthodes. Cependant, il faut dire aussi que de l'autre côté, Booba est le premier à avoir affiché la famille de ses ennemis pendant les clashs (Sadek notamment, entre autres).