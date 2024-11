Nekfeu répond à toutes les accusations

Une réponse sous forme de communiqué qui laisse peu de place au doute.

Nekfeu accusé de viol

C'est un véritable tremblement de terre auquel on a assisté ce matin : Nekfeu, un des plus gros artistes rap français des 30 dernières années, énorme vendeur et modèle de toute une partie de la jeunesse, a été accusé publiquement de viol par son ex-épouse, à travers la voix de son avocate. Des accusations assez graves, parlant également de violences conjugales et dont on vous a parlé ce matin. Mais on a assisté à un sacré retournement de situation dans la journée, puisque Nekfeu a lui aussi eu recours à la voix de son avocate pour clamer son innocence sur les réseaux, dans un communiqué qui a l'air plutôt crédible et sincère.

Des accusations niées en bloc

C'est Maître Canu-Bernard, avocate pénaliste au barreau de Paris et à la Cour Pénale Internationale, qui s'est chargée de publier la réponse médiatique de Nekfeu à ces accusations. On imagine donc qu'elle représente le rappeur pour tout ce qui touche au juridique. Elle a publié un communiqué de la part du rappeur, dans lequel il nie complètement les accusations portées à son encontre :

J'ai appris ce matin que mon ex-épouse [...] avait publié un communiqué entièrement mensonger et diffamant m'accusant de violences notamment sexuelles. L'ensemble de ce communiqué est faux. Ces accusations ont déjà été classées sans suite par la Justice et reviennent au moment même où elle a été interpellée hier soir pour disparition inquiétante de mon fils de 3 ans. Elle est actuellement sous contrôle judiciaire depuis septembre et a interdiction d'approcher l'école de notre fils.

Le communiqué du rappeur précise également que la procédure de divorce s'est très mal passée et que la jeune femme n'aurait jamais accepté ça. Elle aurait également déjà essayé de lui faire du chantage financier en menaçant Nekfeu d'aller voir les médias, en se servant du fait que lui déteste ça et tient par dessus tout à sa tranquillité.

Monsieur Ken SAMARAS a souhaité s’exprimer lui-même, en réponse au communiqué d’hier soir sur X, du conseil de son ex-épouse. pic.twitter.com/MSmHFYOvlJ — Canu-Bernard (@CanuBernard) November 4, 2024

On espère que les deux personnes concernées par l'affaire vont réussir à trouver une forme d'apaisement, les divorces et les gardes des enfants, c'est un sacré bordel qui a le don de révéler le pire chez les êtres humains.