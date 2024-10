Booba attaque Gazo après avoir soutenu Maes !

Les ennemis de mes amis ne sont pas mes amis.

Booba soutient Werenoi et allume Gazo, Ninho et Niska

Booba est actuellement au centre de tous les clashs du rap français ! En brouille avec Rohff, Gims et Maes, le DUC n'hésite pas à attaquer d'autres rappeurs du game. Dernièrement, l'interprète de "Friday" a réagi aux prochaines sorties rap de la semaine à venir dont le projet commun de Ninho et Niska, Damso ou encore Gazo. Ces derniers ont tous été attaqués par Booba, sauf Werenoi :

"Werenoi 🎯👌🏾 Les 3 autres, Damso etc ont du souci à se faire par contre. La haute Piraterie s’est réunie il y a quelques jours. 2025 un enfer pour le rap Français."

Mais ce n'est pas tout ! L'artiste de 47 ans n'a pas fini de critiqué l'interprète de "Molly". En effet, ce dernier est resté très proche de Maes depuis leur collaboration qui s'intitule "La Pègre" qui figure sur le projet "OMERTA". Dernièrement, Gazo a même repartagé sur sa story instagram le merch et le projet de Maes. Il n'en fallait pas plus pour que Booba puisse réagir et visiblement, cela ne lui a pas plu :

"Ca joue les thug ça s’fait raquetter salement…ça donne de la force à Waliiiiiiid. Tu vas voir sombre m…"

Alors que Gazo n'a pas encore répondu à ce tacle, ce n'est pas la première fois qu'il se fait attaquer par l'artiste originaire du 92. En effet, il s'était moqué de lui lorsque le rappeur de 30 ans avait donné son prix pour obtenir un featuring.