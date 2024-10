Booba allume tout le Rap Game !

Ses victimes ? Rohff, Maes, Gims, Aya Nakamura et Dadju.

Booba en roue libre

Le DUC a décidé de tirer sur tout le monde ! Ce mardi 1er Octobre, Booba a été omniprésent sur le réseaux social X, et a décidé de fustiger le Rap Game français. Connu pour ses nombreux clash avec les artistes, ce dernier n'y est vraiment pas allé de main morte !

Et les hostilités ont commencé dès 5h du matin, en reprenant une vidéo résumant le récent clash avec Maes la semaine dernière. En effet, l'interprète de "Dybala" était venu menacer Booba et de descendre de chez lui, avec en photo une boîte aux lettres. Le rappeur originaire du 92 ne l'a pas du tout pris au sérieux et vient encore de rajouter de l'huile sur le feu en le traitant de facteur.

La deuxième balle est arrivée à 17h sur Gims, qui a récemment porté plainte contre l'interprète de "Pitbull". Booba est alors revenu sur les arnaques et les documents falsifiés des habitations au Maroc pour "les maîtresses" de l'ancien membre de la Sexion. Il a alors publié une vidéo avec en fond la voix de Gims, expliquant le désagrément concernant les habitations pas encore construites.

Ce bon vieux Bilel qui falsifie des documents administratifs marocains pour faire semblant d'offrir des terrains ( et des voitures ) ( T ) à ses maîtresses. Ne t'inquiètes pas Damba nous allons te sortir des griffes de ce sociopathe, ça fait trop longtemps que ça dure... @GIMS… pic.twitter.com/y2ARZLol8G — Booba (@booba) October 1, 2024

Booba a ensuite prévenu Gims de ne pas menacer les femmes qui sont associées à cette affaire et qu'en voulant s'attaquer à lui, il subira les conséquences de ses actes.

.@GIMS Ne menace pas les femmes tu ne vas faire qu'empirer la situation. Tu as invoqué Allah pour la destruction de Booba. Assume... 🏴‍☠️ — Booba (@booba) October 1, 2024

19h13, le rappeur de 47 ans a ensuite fait une pique totalement gratuite à Aya Nakamura, critiquant sa tenue lors d'une soirée à la Fashion Week.

LA RAGA ÇA PAYE PAS. pic.twitter.com/s4lfAObufS — Booba (@booba) October 1, 2024

A 21h, le clash avec Rohff revient sur le devant de la scène. Alors que la tension monte d'un cran entre les deux depuis plus d'une semaine, l'interprète de "La Puissance" accuse B2O d'être impliqué dans l'affaire Diddy. Rohff annonce vouloir faire un documentaire comme 50 cent autour des victimes mineurs du GHB dans le rap Français. Une allusion directe à son compère actuellement en clash. Booba alors décidé de le recadrer en le traitant d'incapable fauché, qui ne fait rien pour évoluer le rap français.

.@rohff Fonce baltringue au lieu de transmettre, de produire des jeunes d'organiser des festivals ( festivaux pour toi ) comme Big flo et Oli, d'être utile mais t'es un incapable tu craches même sur Ikbal et la Mafia K1fry t'es paumé vas faire ton docu bouffon on attend. P.S:… pic.twitter.com/R6aKDfJv4d — Booba (@booba) October 1, 2024

.@rohff T'es un grand pitre 🤣 Mais pourquoi tu saisis pas directement la justice au lieu de te faire du mal. Housny la poukie. Je m'appel Élie Yaffa né le 09 décembre 1976. pic.twitter.com/91OEV7hn9j — Booba (@booba) October 1, 2024

1h du matin, Booba a décidé d'attaquer et menacer le frère de Gims, Dadju. B2O appelle ce dernier à aider son frère, sous peine d'en avoir besoin également si cela n'est pas fait.

.@Dadju Ton frère va avoir besoin d'aide. Si tu ne l'aides pas tu auras toi aussi besoin d'aide. 🏴‍☠️ pic.twitter.com/ouWHzEFPCf — Booba (@booba) October 1, 2024

Enfin dans la nuit, l'interprète de "Friday" a décidé d'en terminer en prévenant les artistes qui décident de se mettre en travers de son chemin.

2024 L'année des vérités. Tout le monde va y passer. NOUS VOUS TOI MOI!!! 🏴‍☠️ pic.twitter.com/WJiMj9uSS4 — Booba (@booba) October 2, 2024

Préparez-vous, la fin d'année 2024 s'annonce grandiose avec la piraterie !