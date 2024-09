Golden Coast Festival : retour sur l'événement incontournable du week-end

Avec Booba, Ninho, Josman, La Fève, la Fonky Family : ils étaient tous là

Le plus gros line-up rap de France ?

C'était l'événement à ne pas rater de cette rentrée 2024, surtout pour les fans de rap français : le Golden Coast Festival, programmé à Dijon les 13 et 14 septembre 2024, s'annonçait commle l'un des possibles plus gros RDV rap de l'année. Avec un line-up défiant toute concurrence : Booba, Ninho, Josman, La Fève, la Fonky Family, Djadja & Dinaz, SDM, SCH, So La Lune, Lesram et même Hugo TSR étaient programmés pendant ce festival de "seulement" deux jours.

Une programmation hyper éclectique avec quasiment tous les genres de rap représentés : hardcore, gangsta, dansant, consicent, old school, new wave, bref, il yen avait pour tout le monde lors de l'événement.

Pari réussi

Et ça tombe bien, car du monde, il y en avait à Dijon pendant ces deux jours. La ville, qui est très étudiante, aurait accueilli pas moins de 50 000 festivaliers pendant toute la durée de l'événement, un chiffre qui fait largement rentrer le festival dans les objectifs fixés par l'organisation. Il faut dire que le line up était de qualité et forcément, comme le rap est la première musique chez les jeunes, le fait que ça ait lieu dans une ville étudiante favorise les chances de succès.

On aura aussi eu de très bons moments de scène, avec notamment la fois où Booba invite SDM sur scène pour interprêter le banger provocateur "Dolce Camara" devant une foule conquise. La Fève était évidemment un des plus attendus et lui aussi, il aura mis le feu à la foule. Tout comme Zola avec son hit "L1 L2", qui a toujours autant de succès en festival, et Hugo TSR qui a sorti son meilleur banc pour interprêter son titre classqiue "Coma Artificiel". Bref, de bons moments de musique et visiblement, le public était du même avis.

Christian Alex, cofondateur de l'événement, a déjà annoncé qu'ils travaillaient sur l'édition suivante et qu'ils auront l'embarras du choix au niveau des artistes, puisque les gros noms venus cette anéne ont tous vu que ça s'était bien passé. Il a également annoncé que la plupart des aprtenaires de l'événement étaient déjà chauds pour remettre ça. Bravo à l'organisation, et à l'année prochaine !