Koba LaD impliqué dans un accident mortel ?

Encore un rappeur impliqué dans un délit routier, mais cette fois, ça a l'air très grave...

Koba à nouveau mis en cause dans un accident

Les jours se suivent et se ressemblent dans le rap game : chaque semaine, on a une nouvelle affaire de rappeur attrapé pour des délits routiers, bien souvent des excès de vitesse. Si on n'est pas spécialement fans de la politique routière française, souvent très stricte pour peu de résultats (si on compare avec les limitations en Allemagne par exemple), on trouve quand même que ça commence à faire beaucoup. Après Zola à la fin du mois d'août et Bolémvn il y a quelques jours, c'est au tour d'un autre rappeur d'Evry de faire la une de la presse à scandale, pour une histoire bien plus tragique : Koba LaD serait impliqué dans un accident mortel.

Un passager décédé

C'est encore une fois Le Parisien (les spécialistes des faits divers) qui a révélé l'information en premier : Koba LaD serait directement impliqué dans un accident mortel qui a eu lieu mardi soir sur une bretelle de l'A86 menant à une station service, aux alentours de Créteil. Selon le média, l'accident s'est produit autour de 23 heures, alors que le rappeur s'est engagé sur la bretelle d'une station Total car il venait d'être victime d'une crevaison. Il est ensuite entré en collision avec l'arrière d'un camion qui était en stationnement.

D'après les sources policières, le passager avant présent dans le véhicule de Koba LaD est décédé. Le rappeur et le passager arrière, eux, n'ont que des blessures légères. Toujours selon les forces de l'ordre, c'est bien le rappeur qui était au volant lors de l'accident. La sécurité autoroutière a indiqué au Parisien qu'une enquête est ouverte pour homicide involontaire, puisque c'est bien la crevaison qui serait la cause première du drame. Les autorités indiquent cependant que "les différents dépistages sont en cours et l’enquête devrait déterminer avec précision les circonstances de cet accident".

Ça n'est pas la première fois que Koba LaD est impliqué dans un accident de la route, lui qui avait même été filmé lors d'un accident, puis aussi pendant sa fuite, à Marseille en 2020. On adresse évidemment nos condoléances à la famille du défunt, dont on ne connait pas l'identité. On conseille également aux rappeurs de lever un peu le pied sur la pédale d'accélérateur, visiblement, conduire à la même vitesse que Sébastien Loeb n'est pas donné à tout le monde...