Rihanna sublime dans la nouvelle pub Dior

Riri est toujours au top de la fraîcheur.

Rihanna est éternelle ! C'est la seule artiste féminine qui a réussi le tour de force de toujours figurer parmi les chanteurs les plus écoutés au monde, alors qu'elle-même n'a sorti aucun morceau depuis 8 ans, et son album "Anti', en 2016, qui avait cartonné en termes de chiffres. Depuis, c'est le silence radio du côté de la chanteuse, qui s'est pendant de longs mois consacrée à sa vie de famille, elle qui a accouché de son deuxième enfant en août 2023. Toujours en couple avec l'élégant A$AP Rocky (clairement le couple le plus stylé du showbiz), elle s'est cependant découverte une passion pour les cosmétiques et pour la mode. Après avoir lancé "Fenty", sa propre marque, en utilisant son nom de famille, on la retrouve cette semaine dans le nouveau spot publicitaire de la marque Dior.

La chanteuse la plus influente dans le monde de la mode ?

Une publicité dans laquelle Rihanna apparaît tout simplement rayonnante et sublime, bien mise en valeur par les différentes teintes de doré présentes dans la vidéo. Vous reconnaîtrez d'ailleurs sans trop de difficultés l'endroit où le spot publicitaire à été tourné : il s'agit évidemment du château de Versailles, demeure du roi Louis XIV, dont la renommée mondiale n'est plus à faire. Un château qu'on a également pas mal aperçu lors des Jeux Olympiques de Paris 2024.

On retrouve aussi dans la vidéo un extrait d'un morceau de Rihanna, "Love On The Brain", sorti en 2016sur "Anti", son dernier album en date. On voit ensuite l'artiste déambuler dans le château dans une robe sublime (dorée), avec des bijoux en or qui semblent assez encombrant, mais qui lui vont plutôt bien. Même ses cheveux blonds semblent avoir été colorés spécialement pour l'occasion afin de bien coller avec le décor de Versailles, où les dorures sont omniprésentes. On n'a quasiment aucune nouvelle de son futur album en préparation depuis maintenant 8 ans, mais ce qui est certain, c'est que la mode a vraiment pris une place centrale dans sa vie. On espère pour ses fans qu'elle va tout de même retourner à son premier amour : la musique.