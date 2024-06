Rihanna trolle ses fans avec un t-shirt sur sa retraite

Rihanna n'a pas froid aux yeux lorsqu'il s'agit de faire patienter ses fans.

Rihanna n'a pas froid aux yeux lorsqu'il s'agit de faire patienter ses fans dans l'attente de nouvelle musique. La chanteuse a trollé son public lors d'une récente sortie avec Asap Rocky. La superstar a été aperçue à New York le jeudi 6 juin, portant un haut sur lequel on pouvait lire "Je suis à la retraite". En petits caractères, on pouvait également lire : "Je ne suis pas plus habillée que ça".

Rihanna trolls fans with ‘I’m retired’ T-shirt while out in NYC with A$AP Rocky: ‘Never getting an album’ https://t.co/AVg30yw93f pic.twitter.com/1yaWKM0yWk — Page Six (@PageSix) June 7, 2024

C’est vrai que la chanteuse de 36 ans n'a pas sorti de nouvel album depuis "ANTI" en 2016, car elle s'est majoritairement concentrée sur sa vie de famille.

Tout espoir n'est cependant pas perdu, car Rihanna a fait la lumière sur son neuvième album à venir. Lorsqu'on lui a demandé si ses enfants, RZA et Riot, figureraient sur l'album, Rihanna a réagi : "Je veux dire que c'est à eux de décider", a-t-elle déclaré. "J'ai déjà des choses dont je pense pouvoir faire des tubes. Rocky et moi, nous essayons vraiment de savoir qui va utiliser quoi, parce que c'est tellement bon !".

Interrogée sur les visuels de l'album, Rihanna a gardé le silence : "Je ne peux pas vous le dire ! Ce serait comme si je spoilais mon album". Elle a ensuite insisté sur la création de son nouvel album et en quoi son approche différait de celle des projets précédents : "J'ai beaucoup d'idées visuelles, c'est bizarre. Mon cerveau fonctionne à l'envers en ce moment. D'habitude, je commence par la musique, et la musique me conduit à toutes ces opportunités visuelles, et maintenant j'ai tous ces visuels en tête."