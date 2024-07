Snoop Dogg se confie sur son rôle pendant les Jeux Olympiques

Le gangsta rap mène finalement à tout. Patron de Death Row après en avoir été un des principaux rappeurs, chantre de la West Coast et artiste à la renommée mondiale, Snoop Dogg est consultant pour les Jeux Olympiques pour la chaîne américaine NBC. Déjà présent à Paris, le chien de Long Beach s'est confié à L'Equipe sur son rôle lors de ces JO mais aussi sur le fait qu'il va porter la flamme olympique ce vendredi 26 juillet.

Snoop Dogg, relayeur de la flamme olympique

"Je considère ça comme un honneur, quelque chose que je respecte vraiment. Je n'aurais jamais pu rêver de quelque chose du genre. Je vais donc adopter ma meilleure attitude, proposer ma meilleure version d'athlète. Je pourrai respirer lentement, marcher vite et tenir le flambeau le sourire aux lèvres car je réalise à quel point cet événement est prestigieux. J'ai tout de suite pensé à Mohamed Ali (qui avait allumé la vasque à Atlanta en 1996). C'était émouvant pour nous tous de voir cela, de voir ce champion tenir le flambeau et l'emmener là-haut. Je ne veux pas être trop émotif, mais je sais que c'est spécial et j'apprécie vraiment. Je dois y consacrer toute mon énergie avec amour, paix et harmonie car c'est le but des Jeux Olympiques."