Snoop Dogg va porter la flamme olympique !

Le rappeur sera présent à Saint-Denis le 26 juillet pour la dernière ligne droite de la flamme.

C'est une nouvelle que l'on n'avait pas vu venir. Alors que la flamme olympique terminera son parcours le 26 juillet, un célèbre rappeur américain aura l'honneur de la porter à Saint-Denis. Avant le débuts des hostilités avec la cérémonie d'ouverture, c'est Snoop Dogg qui fera partie de la longue liste de célébrités à pouvoir tenir la flamme.

Les Jeux Olympiques de Paris approchent à grand pas et ce sont plus de 13 millions de spectateurs que l’Hexagone va accueillir. Des touristes du monde entier qui font le déplacement spécialement pour cet évènement plus qu’inédit. Et alors que la cérémonie d’ouverture aura lieu ce vendredi 26 juillet, c’est aussi le dernier jour du passage de la célèbre flamme olympique. Débuté le 8 mai dernier, le parcours va prendre fin dans quelques jours entre Paris et la Seine-Saint-Denis. De nombreuses célébrités seront bien sûr présentes pour se relayer comme Mc Solaar, mais une grosse star américaine sera aussi de la partie : Snoop Dogg.

Un évènement à ne surtout pas louper donc, car le rappeur américain fera l’honneur de sa présence à Saint-Denis afin de porter la flamme olympique pour ses dernières aventures. Une présence qui n’est évidemment pas anodine quand on sait qu’il est le commentateur officiel des JO de Paris de la chaîne américaine NBC. Accompagné de son enthousiasme naturel et de son humour contagieux, Snoop Dogg va "fournir des reportages réguliers" pour NBC. "Il explorera les lieux emblématiques de la ville, se rendra à des compétitions et rendra visite aux athlètes, à leur famille ainsi qu'à leurs amis". Un véritable rôle de reporter attend donc notre cher Oncle Snoop.