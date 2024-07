Niro remercie Lacrim

Comme un parfum d'années 2010.

Si vous avez suivi l'évolution du rap français après les années 2000, vous êtes forcément tombés au moins une fois sur Lacrim et sur Niro. Les deux rappeurs ont un peu révolutionné le game, en l'emmenant vers quelque chose d'encore plus street, d'encore plus gangsta, pas étonnant avec le vécu respectif des deux bougs. L'un vient du 94, l'autre du 45 et ensemble, ils ont notamment fait quelques featurings très marquants, comme "C'est nous", morceau validé par toutes les streets de France, sorti il y a plus de dix ans déjà. Pourrait-on bientôt revoir un feat entre ces deux là ?

Ce qui est sur c'est que les deux s'entendent encore assez bien, une chose rare dans le rap game. Récemment, Lacrim a d'ailleurs fait un remix d'un des titres phares de Niro ces dernières années, "Papa fait le pitre", extrait de son album de 2023, "Taulier". Évidemment, ça a beaucoup touché le rappeur de Blois qui a immédiatement envoyé des remerciements à Lacrim : "Merci mon frère Karim. On s'est connus il y a 5 ans, certains ont essayé de nous diviser mais le temps nous a donné raison. Le coeur blanc malgré les idées noires. Qu'Allah nous protège des envieux", peut-on lire dans un tweet du rappeur.

Il termine son message par un "NIRO Lacrim, c'est nous", pour faire un clin d'œil à leur morceau culte. Il faut dire qu'à cette époque, difficile de trouver un morceau qui a plus tourné dans les quartiers que "C'est nous". On espère les voir collaborer bientôt à nouveau!