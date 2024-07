Booba critique le morceau "No Pasaran"

Pour lui, les "carottes sont cuites".

L'ambiance n'est pas trop à la fête dans le pays depuis les résultats du premier tour de l’élection législative, qui sont tombés dimanche dernier. Le RN arrive bien en tête, suivi de près par le NFP, et évidemment, dans le rap game, certains artistes se mettent à avoir peur des conséquences de la probable arrivée du RN au pouvoir. Certains rappeurs français se sont mobilisés pour créer le morceau "No Pasaran", qui fait beaucoup parler depuis quelques jours, mais visiblement, tout le monde n'est pas d'accord avec cette initiative. En tout cas, pas Booba.

Habitué à tacler ses collègues à chaque fois qu'ils sortent des clous, le Duc de Boulogne n'a visiblement pas aimé l'initiative de ses collègues, même s'il aura été plutôt soft dans la critique cette fois-ci. Dans une story publiée sur Instagram, Booba fait un constat : "à partir du moment où on demande à des rappeurs et non à des politiciens de "sauver" le pays, c'est que les carottes sont cuites. Et elles le sont ! Arrêtez de rêver et pensez à comment vous allez sortir de ce bourbier et jusqu'à quand vous allez rester prisonniers...".

Pour une fois, le constat de Kopp n'est pas si déconnant : le fait que les rappeurs soient le dernier rempart qui se dresse contre le racisme, c'est clairement pas rassurant. D'autant que dans le casting qui a participé à l'écriture de "No Pasaran", il y a un paquet d'artistes qui n'ont jamais mis un seul message politique dans toute leur discographie et par conséquent, certaines prises de position peuvent paraître naïves, ou hypocrites. En tout cas, ici, on préfère quand même une initiative à la "No Pasaran" plutôt que de voir Booba retweeter des personnalités d'extrême droite comme il l'a fait à quelques reprises ces dernières années...