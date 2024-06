Travis Scott de nouveau arrêté

Mais ça ne l'empêchera pas de faire du business.

Travis Scott est peut-être l'enfant prodige du rap US, lui qui avait déjà commencé à faire des prods et des morceaux avant ses 20 piges, même s'il a pris de l'âge désormais. Mais malgré tout son succès, on a pu voir à plusieurs reprises pendant sa carrière que ça n'était pas forcément le rappeur le plus malin. Comme lorsqu'il s'est battu avec Tyga à Cannes il y a quelques jours, ou encore quand il continuait à jouer devant les ambulances qui sortaient les morts et les blessés de la fosse de son concert pendant Astroworld. Cette semaine, le rappeur a d'ailleurs de nouveau été arrêté.

Le chef d'accusation, c'est "disorderly intoxication", ce qui correspond à peu près à notre "ivresse sur la voie publique" ici en France, et intrusion. Travis Scott a donc été arrêté à Miami, selon les déclarations de son avocat aux médias américains. "Mr Scott a été arrêté suite à une incompréhension. Il n'y a pas eu d'altercation physique, et nous remercions les autorités pour travailler avec nous vers une résolution à l'amiable".

L'arrestation a eu lieu la nuit précédente, lorsque le propriétaire du bateau sur lequel Travis Scott faisait la fête, a demandé à ce dernier de partir. Selon les dires du propriétaire, Travis Scott se serait alors énervé, mis à crier des insultes, partait puis revenait pour mettre le bordel. Il a ensuite plusieurs fois tenté de revenir sur le bateau pour insulter tout le monde, même une fois que son garde du corps l'avait assis dans son véhicule. Une histoire pas glorieuse, mais qui n'a pas empêché le rappeur de continuer à faire du business, en nous sortant un t-shirt avec son mugshot imprimé dessus. Ces américains sont décidément complètement fous....