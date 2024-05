Drake : un homme a essayé de s'introduire chez lui

Ce clash commence vraiment à dégénérer !

Si on était content de voir un peu d'agitation dans le rap game US (parce que franchement, niveau sorties, c'était faiblard), ce clash entre Drake et Kendrick Lamar commence à prendre une tournure étrange qu'on ne va pas valider longtemps. Après la publication de plusieurs diss tracks avec de gros dossiers de chaque côté, les choses ont pris un autre tournant en début de semaine, après qu'une fusillade ait éclaté devant chez Drake, qui s'est aussi fait saccager son magasin OVO à Londres. Aujourd'hui, on apprend qu'un homme a tenté de s'introduire au domicile du rappeur canadien.

L'homme a d'ailleurs été arrêté. On ne sait évidemment pas s'il y a un rapport direct avec le clash, mais il n'est jamais arrivé autant de dingueries à Drake en si peu de temps depuis le début de sa carrière. L'inconnu a tenté de s'introduire sur l'énorme propriété de Drizzy pendant la journée du 8 Mai, mais il a été intercepté par la sécurité de la star qui a également prévenu la police. L'intrus aurait indiqué à la sécurité qu'il "était là pour voir Drake", mais tout ça s'est passé très pacifiquement et personne n'a été blessé.

Contrairement à il y a quelques jours, lors de la fusillade devant le domicile de Drake, pendant laquelle un de ses gardes du corps avait été sérieusement blessé et transporté à l'hôpital. La police n'a d'ailleurs toujours pas précisé si Drizzy était à son domicile lors de la fusillade de la veille, ce qui indiquerait qu'il serait potentiellement la "cible". Rien de sûr donc, mais des choses bien étranges commencent à arriver au canadien...