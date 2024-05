Rémy continue son incroyable transformation physique

Le rappeur d'Aubervilliers a beaucoup changé.

Quand on a connu Rémy il y a quelques années, le rappeur affichait un surpoids évident. Aujourd'hui attention, on n'est plus tout en face du même homme. A l'instar de nombreux autres rappeurs comme Lacrim ou La Fouine, il a énormément travaillé son corps et l'a complètement transformé, la métamorphose est d'ailleurs assez impressionnante et le rappeur d'Aubervilliers a même admis avoir perdu près de 70 kilos ! "Et ce n'est pas fini" a-t-il ajouté lors d'une séance de questions réponses avec ses fans.

Dans cette Q&A, il a aussi expliqué qu'il pratiquait plusieurs sports comme la boxe, la natation, le vélo ou encore le MMA ce qui lui a permis de se façonner un corps d'athlète. Il a confié aussi que cela n'avait pas sans mal.

"J'ai perdu 70 kilos sur une période de d'aà peu près cinq ans. Quand tu regardes mes clips, tu peux voir que ça descend doucement. J'ai commencé à vraiment perdre quand je suis sorti de ma zone de confor tau sport, quand tu rentres dans la vraie douleur, tu obtiens de vrais résultats [...] Une phrase que je suis dite un jour : "tu as envie de te réveiller à 50 ans et de te dire que tu n'as jamais été la meilleure version de toi-même ?" Et me dire que c'est trop tard ? ça m'a réveillé !"

La preuve en image.

D'ailleurs, le rappeur a même ouvert un compte Instagram spécialement dédié à ses séances de sport et à son travail physique : remy.sport.

Sur cette page, on le voit notamment travailler et il faut avouer que Rémy ne ménage pas sa peine. C'est même assez impressionnant ! De quoi donner des idées à tous ceux qui hésitent à franchir le pas ! C'est d'ailleurs tout le sens de son message : si j'ai pu, vous pouvez, une véritable source de motivation !