Booba bloque Maes sur les réseaux

Le Sevranais balance.

On l'avait déjà trouvé particulièrement calme quand Kaaris avait remis de l'huile sur le feu à propos de sa participation à "Or Noir". Il avait répondu certes, mais Booba n'avait pas perdu son calme, ni insultes, ni invectives n'avaient ponctué son discours même si les deux rappeurs s'étaient traités de menteurs. Mais cela n'avait pas empêché la polémique. Tout au plus cela n'avait pas été bien loin. Et là, on se surprend à découvrir que le Duc, sans doute lassé par les attaques de Maes l'avait bloqué sur les réseaux sociaux faisant sans doute sien "l'axiome le mépris est notre meilleur arme". Le rappeur sevranais pourra donc dire ce qu'il veut, il ne pourra plus envoyer de DM à B2O ni voir ses publications. Sans doute surpris que son meilleur ennemi refuse ainsi le combat et le clash, l'interprète de "Madrina" a donc partagé une publication sur Instagram où il prouve le blocage avec des émojis clown se moquant de lui et de son refus du "combat".

Il faut dire qu'il y a peu, le Sevranais a réattaqué frontalement B2O sur ce qui fait mal : les chiffres. L'interprète de "Blanche" a en effet constaté que le dernier album de Booba "Ad Vitam Aeternam" n'était toujours pas disque d'or et n'a pas manqué de le faire savoir. Pour lui pas de doute, c'est un échec retentissant.

Sur Instagram, il écrit ainsi, en rappelant que "Ad Vitam Aeternam" est sorti le 9 février 2024 :

"ça fait plus de trois mois que c'est sorti et c'est toujours pas disque d'or. La théorie de l'échec est mathématiquement vérifiable Elie"

Booba en a-t-il eu marre ? Cela serait surprenant mais après tout pourquoi pas, depuis quelque temps, on le sent plus calme sur les réseaux. Bloquer Maes est peut-être une bonne solution. A moins que cela ne soit un moyen de fourbir ses armes pour une vengeance encore plus violente . L'avenir nous le dira...