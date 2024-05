Maes s'entraine avec le combattant MMA Khamzat Chimaev

Cela fait quelques années maintenant que Maes a entamé une impressionnante transformation physique. Depuis qu'il a quitté la France pour s'installer à Dubaï exactement. Depuis, il est devenu très costaud et, comme beaucoup de rappeurs, s'est pris de passion pour les sports de combat comme le MMA et avait même proposé un combat à Booba. Alors, on n'a pas été très étonné de voir poser le rappeur parisien de 29 ans dans une salle d'entraînement avec le combattant Khamzat Chimaev. Rappelons pour ceux qui ne connaîtraient pas bien le MMA que c'est un combattant tchétchène qui est actuellement classé à la 11e place des poids moyens de l’UFC.

Il y a peu, on a aussi pu voir Maes aux côtés du combattant français KSW, Ramzan Jambiev. Ensemble, ils auraient travaillé des techniques de lutte. On remarque que c'est assez régulièrement que le Sevranais partage ce type de photo ou de vidéo. On a aussi pu le voir s'entraîner en Thaïlande par exemple. On ne sait pas s'il envisage des combats professionnels ou semi-professionnels mais il y met du coeur et de l'enthousiasme en tout.

Fera-t-il comme le rappeur parisien, Abou Debeing qui lui a effectué et gagné son premier combat pro ? Il s'était d'ailleurs montré fier sur Instagram en écrivant :

Victoire hier soir par soumission au deuxième round pour mon premier combat de MMA à A.E.F Championship. Merci du soutien, la préparation a été vraiment difficile. J’ai du perdre plus de 20kg, m’entraîner 2 fois par jour, avoir une rigueur et une discipline irréprochable pour aller au bout de cette aventure et j’en suis fier ! On se reverra bientôt dans l’octogone". Il conclut : "Merci encore à tout mes proches et toutes les personnes qui ont fait le déplacement je vous avait dit que je ne vous décevrais pas !"

Maes suivra-t-il ses traces ?