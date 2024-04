NBA YoungBoy de nouveau arrêté pour possession de drogue et d'armes

Alors qu'il est déjà assigné à résidence par la justice...

On se demande si, un jour, NBA YoungBoy comprendra la leçon. Si un jour, il arrêtera les bêtises et sortira de tous ses démêlés judiciaires, lui qui est si talentueux et si productif. Cela arrive sans doute un jour mais clairement pas aujourd'hui. En effet, le rappeur originaire de Louisiane a été arrêté dans l'Utah où il est déjà assigné à résidence. Il a été inculpé pour une série d'accusations liées aux armes, à la drogue et à la fraude, autant d'activités illégales répétées. Il est en effet accusé d'avoir essayé de se procurer ou tenter de se procurer un médicament/une ordonnance, de vol d'identité, de falsification, de possession de substances contrôlées et de possession d'une arme.... Selon les médias américains, il a été arrêté le 16 avril au soir et aucune caution pour être libéré n'a pas fixée.

On rappelle tout de même que YoungBoy est confiné dans son manoir de Salt Like City depuis fin 2021 après avoir été inculpé dans sa Louisiane natale pour "activités criminelles en possession d’une arme à feu". Le jeune homme de 24 ans, qui avait déjà été reconnu coupable en 2017 de voies de fait graves avec arme, avait été retrouvé avec deux armes à feu lors du tournage d'un clip vidéo en septembre 2020 à Baton Rouge.

Il a ensuite été arrêté pour ces accusations à Los Angeles après une brève poursuite. Une autre arme à feu a été trouvée dans sa voiture lors de cette arrestation, ce qui a conduit à une affaire similaire intentée contre lui par les procureurs fédéraux de Californie. En 2022, YoungBoy a été acquitté de ces accusations mais attend toujours son procès en Louisiane concernant l'accusation initiale...

En février 2023, les procureurs fédéraux l'ont accusé d'avoir violé les termes de son assignation à résidence en "usant ou en possédant illégalement un stupéfiant ou une autre substance contrôlée".

Cette nouvelle arrestation risque évidemment de ne pas arranger son cas...