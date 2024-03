Josman star d’un documentaire

Une diffusion est prévue au Grand Rex à Paris.

On arrête plus Josman. Le rappeur vient de remplir l'Accor Arena et en prime son concert a été diffusé sur France Télévisions. Jos fera en plus l'objet d'un court-métrage documentaire réalisé par le photographe Alexandre Carel. Le titre, "Josman, de Vierzon à Bercy". Ce mini documentaire raconte l'ascension du jeune rappeur et fera l'objet d'une projection événement au Grand Rex à Paris, le 16 avril prochain. Une discussion avec le réalisateur aura lieu après la diffusion du film. Alexandre Carel l'a annoncé sur son compte Instagram ces derniers jours.

"Avec l’aide de Zack on a fouillé les tréfonds d’internet pour trouver des archives de l’artiste, et on a pu interviewé des personnes qui ont pu collaborer avec lui, de près ou de loin."

Cependant, Josman n'a pas oublié tout le chemin qu'il a dû parcourir pour arriver là, ni ses fans hardcore qui le soutiennent depuis le début. La preuve, son projet "J.000.$" sorti fin 2023, en réponse à son projet de 2017. Une réponse qui a le goût de revanche, comme il l'expliquait lui-même dans un tweet :