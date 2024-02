Josman : son concert à l’Accor Arena diffusé en live sur France Télévisions !

Rendez-vous ce samedi 24 février.

Il y a de quoi être admiratif lorsqu'on regarde le parcours de Josman. Le rappeur est dans le game depuis presque dix ans désormais, depuis une époque où il évoluait dans l'ombre du game, avec peu d'impact de la part du public. Comme il était déjà trop fort, il a simplement continué à bosser, pris son mal en patience et attendu son heure. Et ça a marché : depuis "SPLIT", le rapeur est tout simplement devenu une référence en terme de plume, il a même été nominé aux Victoires de la Musique 2024 dans la catégorie Album de l'année pour sa tape "J.OOO.$".

La belle histoire est lancée et Josman ne compte pas s'arrêter là. Samedi 24 février, il aura la lourde charge d'enflammer la scène de l'Accor Arena de Bercy. 20 000 personnes qui vont venir juste pour voir le JOS, encore une étape de franchie pour le rappeur, qui continue à régaler ses fans avec des textes forts kickés d'une main de maître. Mais ça n'est pas tout : son concert à Bercy sera retransmis en live via le site internet France.TV, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir leur place.

❗️ Le concert de Josman à Bercy sera retransmis en live sur le site de France TV



Rendez-vous samedi à 21H, même pour ceux qui n'ont pas pu avoir leur places



📸 @MariusGonzalo pic.twitter.com/95YK5poyCf — Interlude (@interludefrance) February 22, 2024

Ce sont donc bien plus de 20 000 personnes qui pourront assister au show de Josman à Bercy qui s'annonce déjà historique. De plus en plus de rappeurs voient leurs concerts retransmis en live sur Internet, et parfois même directement à la télévision, comme ça a pu être le cas pour Jul ou SCH récemment. On le souhaite également à Josman, car c'est en général synonyme d'un succès très grand public. En attendant, on se félicite que les médias "traditionnels" comme France Télévision décident de diffuser des concerts de rap, c'est la preuve que cette musique est définitivement installée !