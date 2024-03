Booba clashe à nouveau Kylian Mbappe

Le Duc et KyKy ne sont plus amis.

Maintenant que "Ad Vitam Aeternam" est sorti, et que les chiffres de ventes ont été plutôt corrects, Booba peut reprendre son activité préférée : clasher le monde entier. Si on prend les 5 dernières années, le Duc aura sorti beaucoup plus de tacles et de dossiers que de nouveaux morceaux. Alors qu'il est toujours en train d'en découdre sur les réseaux avec Sadek, il a cette semaine choisi une autre cible, bien plus connue et exposée médiatiquement : Kylian Mbappe, l'attaquant du PSG et de l'Equipe de France.

Après la défaite des Bleus face à l'Allemagne lors d'un match amical le 23 mars (0-2), Booba en a profité pour allumer Kyky, muet pendant le match (il faut dire aussi qu'il n'a pas eu énormément de ballons). Le Duc s'est empressé d'aller sur Twitter pour cracher son venin, en répondant à un tweet critiquant Mbappe : "grosse tête de noisette poulet" (le niveau sérieusement...). Kopp a répondu en écrivant "surcoté de fou".

grosse tête de noisette Poulet 😂 — Lovro GloGang  🇭🇷 (@L0VR0DuGloGang) March 23, 2024

Ça n'est pas la première fois que le Duc s'en prend à Kylian Mbappe. Booba avait pourtant commencé par lui déclarer sa flamme en feat avec Médine sur "Kyll", mais apparemment, l'attaquant français a depuis snobé B2O, qui a pris le seum semble-t-il. Du coup, maintenant, Kopp en a fait une de ses cibles privilégiées. Sauf que jusqu'ici, Mbappe n'a jamais pris la peine de s'abaisser à répondre à Booba, malgré ses nombreuses attaques, comme dans "Abidal", un de ses derniers morceaux, dans lequel il affirme encore que le joueur est "surcoté". 25 ans, deux coupes du monde pendant lesquelles il est le meilleur joueur, un salaire à 9 chiffres, pas sûr que Kyky en ait quelque chose à foutre des critiques de Booba, en effet...