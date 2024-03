Les 5 plus gros clashs du Rap US

Quand les rappeurs US s'engueulent, ça part parfois très loin !

Il y a quelques semaines, on revenait sur les plus grands clashs de l'histoire du rap français. Évidemment, il n'y a pas qu'en France que ça clashe. Aux États-Unis, la discipline prend même une toute autre ampleur puisque ce sont les américains qui l'ont inventée. Le "battle" fait d'ailleurs partie du hip-hop depuis ses premiers pas, pendant les "block-party" des années 70 et 80. L'aspect "compétition" est encore plus exacerbé aux States que chez nous et ça nous donne d'excellents clashs entre rappeurs aux égos énormes et au talent gigantesque. C'est l'heure de faire un petit retour sur les plus grands clashs du Rap US !

KRS-One vs MC Shan

Un des premiers clashs de l'histoire du rap US, et pas forcément le moins mouvementé. Un clash important car c'est un clash de chevaliers du hip-hop qui se battent pour la paternité du rap. Car dans les années 80, la scène new-yorkaise est encore très dominante et chaque secteur a son école de rap : le Queens, le Bronx, Brooklyn, Harlem, puis Staten Island et Long Island un peu plus tard. La scène du Bronx et celle du Queens sont plus dynamiques : normal, c'est là où le rap est ancré depuis le plus longtemps. Les choses commencent à déraper lorsque MC Shan sort le morceau "Tha Bridge", dans lequel il fait l'éloge de son coin en parlant de l'importance du hip-hop. Un morceau très mal pris par les gars du Bronx, notamment KRS-One, qui attaque frontalement MC Shan dans le morceau "South Bronx". Les deux rappeurs se sont rendus coup pour coup dans plusieurs morceaux par la suite, tout ça pour défendre l'honneur de leur hood. Si ça paraît un peu dérisoire presque 40 ans plus tard (tous les jeunes ont oublié où est né le rap), dites-vous qu'une compilation entière a regroupé tous les "diss tracks" publiés par les deux rappeurs. Le projet s'appelle "The Battle for Rap Supremacy : KRS-One vs. MC Shan", si jamais vous voulez y jeter une oreille.

Nas vs Jay-Z

Peut-être un des clashs les plus commentés et les plus impressionnants de l'histoire du rap ? En tout cas, la rivalité entre Nas et Jay-Z aura fait trembler tout New-York, quelques années après le décès de Notorious BIG laissant vacante la couronne de Roi de NYC. C'est Nas qui lance les hostilités en lançant des piques vers Jay-Z et son équipe (notamment Memphis Bleek), alors que Jigga, lui, s'était toujours montré très élogieux envers Nas. Au début des années 2000, Jay-Z décide que la paix, c'est terminé et il balance "Takeover", un des meilleurs diss tracks de l'histoire, qui aurait dû terminer instantanément la carrière de Nas tellement c'est violent, puisqu'il l'attaque notamment sur sa crédibilité et son vécu. Mais Nas ne s'est pas laissé faire, en sortant "Ether", qui est aussi un des diss tracks les plus violents du rap US. On vous laisse (re)découvrir tout ça par vous-mêmes : le morceau commence par des bruits de fusillade et des samples de la voix de Tupac qui dit "Fuck Jay-Z". Difficile de dire qui a gagné dans ce clash, mais ce qui est sûr, c'est que la carrière de Jay-Z a continué à décoller après ça, tandis que celle de Nas faisait le chemin inverse... On précise tout de même que les deux rappeurs ont fini par se réconcilier, car en tant qu'adultes, ils savent faire la part des choses entre la compétition et la vraie vie. On aimerait que ça inspire quelques uns de nos rappeurs français....

East Coast vs West Coast

Le clash le plus suivi et le plus commenté de toute l'histoire du rap game, tout simplement. Pour une raison bien simple : il n'implique pas que deux artistes ou deux groupes, mais bien deux énormes zones géographiques, dont sont issus 90% des artistes du game. Si le clash entre la East Coast et la West Coast a autant passionné les gens, c'est aussi parce qu'il s'est malheureusement terminé par la mort des deux plus "gros" rappeurs du moment (de l'histoire?). Ni Tupac, ni Biggie n'étaient pourtant impliqués au départ : c'est Tim Dog, le new-yorkais, qui a commencé à allumer tout une ville avec son titre "Fuck Compton", dans lequel il insulte NWA notamment. Rapidement, les tensions montent entre les deux plus gros labels de l'Est et de l'Ouest, Bad Boy et Death Row, à tel point que les artistes ne peuvent plus voyager d'une cote à l'autre en sécurité. La tension atteint son paroxysme après la première fusillade dont est victime Tupac, à Manhattan. Peu de temps après, Biggie sort "Who Shot Ya", puis 'Pac sort "Hit'Em Up" et désormais, les deux ex-frères sont irréconciliables. Il aura fallu la mort violente des deux rappeurs pour enfin apaiser les tensions entre l'Est et l'Ouest. En espérant ne plus jamais vivre tout ça...

Eazy E vs NWA

On s'attaque maintenant à un clash historique dans le rap US, qui a été de nombreuses fois documenté, on peut même trouver des films qui en parlent. Eazy E était le visage "Gangsta" du groupe culte NWA, dont l'identité musicale a été créée par Dr. Dre. Si les deux têtes d'affiche du groupe s'entendaient très bein au départ, le manager Jerry Heller est venu mettre son grain de sel dans la manière de fonctionner de NWA, en faisant miroiter des sommes folles à Eazy E qui prend petit à petit ses distances avec le groupe. Résultat : des grosses tensions éclatent entre les ex-potes. Au point que Dr. Dre décide de déballer toute sa rancoeur contre Eazy E dans "Fuck Wit Dre Day", le premier track de son album "The Chronic". La réponse d'Eazy E ne se fait pas attendre : "Real Mutherfuckin G's" sortira quelques mois plus tard et deviendra une référence en matière de "diss track" dans le Rap. Car Dre y est attaqué avec justesse et agressivité, notamment quand Eazy E (ainsi que BG Knockout et Dresta) vont parler du "vécu" de Dre, qui fait du gangsta rap depuis le début alors qu'il n'aurait "jamais enfreint une loi de toute sa vie" et l'attaque aussi sur son passé d'artiste au sein du World Class Wreckin Cru (on vous laisse aller chercher les photos). Les deux rappeurs finiront par se réconcilier quelques jours avant le décès d'Eazy E en 95, mais cette rivalité aura focalisé l'attention du rap game pendant presque 4 ans.

50 Cent vs Ja Rule

De la même manière qu'on ne pouvait pas parler de clashs dans le rap FR sans parler du Booba, on ne peut pas mentionner les clashs du rap US sans parler de 50 Cent. Le rappeur s'est littéralement embrouillé avec la quasi-totalité de la scène rap, en particulier celle de New-York. Cela commence quasiment dès son début de carrière, avec "How To Rob", morceau dans lequel il explique comment il ira cambrioler tous les rappeurs s'il n'arrive pas à percer dans la musique. Mais le plus gros clash de 50 Cent reste son opposition avec Ja Rule, à qui il réserve un traitement tout particulier. On ne saura jamais vraiment qui a commencé l'embrouille, puisque l'un raconte que "50 Cent était jaloux de son succès", quand l'autre déclare que "Ja Rule racontait de la merde sur moi aux gens de la rue et voulait saper ma carrière". Ce qui est sûr, c'est que les deux artistes continuent de se détester et de s'envoyer des piques encore 20 ans plus tard. L'embrouille est cependant moins forte qu'il y a 20 ans, époque à laquelle Fifty avait carrément reçu des coups de couteau en studio. Le label de Ja Rule, Murder Inc. Records, a même des liens étroits avec la personne soupçonnée d'être à l'origine de la célèbre fusillade sur 50 Cent. Mais malgré toutes leurs tentatives, Fifty va continuer son ascension dans le rap game, quand celle de Ja Rule suivra la trajectoire inverse. Si les deux rappeurs ont aujourd'hui un peu perdu leur statut, on se souviendra quand même des deux énormes diss tracks, comme "Clap back" et "Piggy Bank".