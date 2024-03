Booba fait un prix de gros et clashe Sadek, Gims et Tayc

Ça recommence !

Booba avait un tout petit peu ralenti les clashs au début de l'année 2024, mais maintenant que son album "Ad Vitam Aeternam" est sorti, ça y est, c'est reparti de plus belle. On a même l'impression que B2O n'a jamais été autant impliqué dans le cash game que depuis ces derniers jours, ça rappelle clairement l'époque où il était en clash en même temps contre La Fouine, Rohff et Kaaris. Cette fois, le Duc a encore décidé de s'en prendre à tout le rap game, après avoir notamment bien insulté Damso récemment.

Cette fois Booba s'est énervé et il a recommencé à s'en prendre à tout le monde en même temps. A commencer par Gims, pour qui Kopp a ressorti les archives sonores, notamment une dans laquelle on l'entend expliquer les raisons qui l'ont poussé à quitter la France (les impôts), ainsi que son explication concernant son refus d'accompagner Emmanuel Macron au Congo. C'est ensuite au tour de Sadek d'avoir droit à son tacle, avec un extrait audio d'une conversation avec un de ses followers dans lequel il se fait insulter à propos de son poids par un gars visiblement pas très malin (pas sûr que l'extrait desserve Sadek...).

Enfin, il en profite aussi pour allumer Tayc et Dadju de manière assez virulente, en l'accusant notamment d'avoir triché concernant les chiffres de vente de leur album commun "Héritage" sorti en février. Il accuse notamment les deux artistes d'avoir contourné le système de comptage des ventes grâce à la technique du "bundle". Les artistes auraient vendu des albums dans le même package que de splaces pour assister à leurs concerts, une technique déjà utilisée dans le passé, notamment aux States (on se rappelle de la même polémique à propos de Nicki Minaj). Une technique de marketing avec laquelle Booba n'a pas l'air d'accord. En tout cas une chose est sûre, le Duc a l'air en pleine forme...