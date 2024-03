Booba continue de clasher Koba LaD

Il ressort les vieux dossiers.

C'est bien deux des plus gros vendeurs du moment en rap français qui sont en train de se prendre le bec sur Twitter. Il faut dire que l'animosité entre Koba LaD et Booba ne date pas d'hier, ça fait déjà quelques années que l'ancien est sur les cotes du petit jeune, et visiblement ça n'est pas prêt de s'arrêter. Car lors de ce début de semaine mouvementé, Koba a insulté (gratuitement, il semblerait) la fille de Booba sur les réseaux sociaux, avec des mots assez violents pour une enfant. Forcément Booba ne pouvait pas laisser passer, même si on a toujours du mal à croire que c'est bien Koba qui a utilisé son compte Twitter pour faire quelque chose d'aussi... surprenant, pour rester poli.

En attendant, les réponses de Koba concernant ces insultes ont fini par bien énerver Booba, qui a décidé de le clasher. Pour ça, il utilise sa méthode préférée : ressortir les vieux dossiers et les anciennes sauces de ses adversaires. Avec Koba LaD, forcément, il a l'embarras du choix, mais il a choisi de ressortir l'histoire des dérapages homophobes de Koba LaD, qui ont eu lieu il y a quelques années, lorsqu'il déclarait "je ne cautionne ni le meurtre ni l'enfant gay" en parlant d'un jeune homosexuel de 14 tué par son père.

Il ressort également la vidéo d'excuses faite par Koba après la polémique déclenchée par ses propos. Forcément, pas le genre de sauce qu'on aime voir ressurgir. Booba en a également profité pour l'insulter de clown, puisque Koba ne semble pas vouloir assumer la responsabilité de ce qui s'est passé avec son compte Twitter ces derniers jours. Affaire à suivre!