Booba clashe Maes et PLK

Le Polak se retrouve dans la sauce...

A peine son nouvel album "Ad Vitam Aeternam" sorti, Booba a déjà repris les hostilités avec le reste du rap game. Il a relancé son clash avec son ancien artiste Didi B, il a même balancé quelques piques à Damso. Mais le Duc aussi s'est fait allumer par la concurrence, notamment au sujet de ses chiffres en première semaine, plutôt bas pour un OG du rap FR, même s'il faut aussi préciser qu'il n'a pas sorti de version physique de son album, ce qui signifie forcément moins de ventes.

Mais cette fois, Booba s'est décidé à attaquer une nouvelle cible, qui va vous surprendre. Il s'agit en effet d'un autre rappeur du 92 : PLK. Qu'a donc fait le Polak pour mériter la foudre de la part du Duc ? Pas grand chose, il a simplement eu le malheur d'accepter un featuring avec... Maes. Les deux rappeurs ont en effet annoncé la sortie d'un morceau pour cette semaine, et plus précisément le jeudi 29 février à 17 heures, qui s'appellera "4Motion".

Une annonce qui a évidemment fait réagir les internautes, mais pas seulement. Dans un tweet posté par un fan, on peut lire : "PLK (ami de SDM) feat avec un mec qui a insulté SDM, laissez moi rire". Un tweet republié par Booba, qui y a ajouté une réponse perso : "Ce PLK m'a demandé en feat à plusieurs reprises j'ai toujours décliné y sentait le haza à 20km ! Chacun ses principes". L'amitié entre PLK et SDM se retrouve donc publiquement allumée par le DUC et PLK en a pris une belle cette fois-ci. Ceci dit, il n'en a probablement pas grand chose à faire des remarques de Booba sur sa loyauté, lui qui vient de tout déchirer avec "Chambre 140".