Gims relance son clash avec Booba

Gims attaque, et ça picote !

La guerre virtuelle entre Booba et Gims ne va pas prendre fin de sitôt. Au contraire, la sortie de l'album de Booba, "Ad Vitam Aeternam", la semaine dernière, a relancé les hostilités de tous les côtés. Le Duc, de son côté, insulte la concurrence et ses adversaires pour faire parler de lui et inciter les gens à écouter son album. Et ses adversaires eux aussi, guettent les chiffres de Booba pour voir s'il y a matière à l'attaquer. Et visiblement, il ya matière !

Car Gims vient de relancer le clash, en attaquant Booba sur les chiffres de vente de son nouvel album. Des chiffres qui s'élèvent pour le moment à 6 758 exemplaires écoulés en mid-week, le tout, uniquement en streaming (l'album n'est pas encore dispo en version physique). Des chiffres vraiment très corrects, surtout pour un projet 100% digital, même s'ils sont loin des scores des plus gros vendeurs du game, ce qui n'a pas échappé à Gims : "Par contre, l'album n'est pas bien accueilli. Sachant que t'as dû injecter pour les streams, donc en réel réel tu dois être à 2k en mid là, j'appelle le SNEP", peut-on lire dans un tweet.

Par contre l’album n’est pas bien accueilli 🙈, sachant que t’as du injecter pour les stream, donc en réel réel tu dois être à 2k en mid la, j’appelle le SNEP 🤣



6,758 av. J.C 💀 @booba pic.twitter.com/4hUToIkrBW — G I M S (@GIMS) February 12, 2024

@snep Faut le stopper ! ça dure depuis 2018 !! pic.twitter.com/5TnD8qOpQm — G I M S (@GIMS) February 12, 2024

Gims accuse ensuite Booba d'acheter des streams dans un autre tweet, où il ressort un article de 2018 sur le sujet. Les deux rappeurs se sont également envoyés des tweets dans lesquels on les voit complimenter leur adversaire, comme s'ils voulaient prouver au public que leur rival était un fan avant d'être un ennemi. Mais comme les deux ont fait de la langue de bois au moment où ils voulaient gratter leur feat en 2013, forcément, ça sonne un peu ridicule... En tout cas, entre Gims et Maes (qui s'est lui aussi moqué des ventes de l'album), Booba a de quoi s'occuper pendant les prochaines semaines sur Twitter.