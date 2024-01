Kanye West : "Graduation" certifié 7 fois platine

Tout simplement hallucinant.

Ces dernières années, on a l'habitude de retrouver Kanye West en une des articles à buzz sur le web, pour parler de son état mental et de ses dérapages fréquents : propos antisémites, collection de vêtements inspirée du nazisme, déclaration sur l'esclavage qui serait "un choix", on peut dire qu'il n'aura pas manqué une occasion de se faire remarquer. Mais à la base, Kanye est surtout un incroyable artiste, qui a changé le visage du rap aux Etats-Unis, grâce notamment à son incroyable travail de production.

Un travail de production qui pouvait notamment être observé sur ses albums de l'époque, comme "Late Registration" ou "Graduation". Concernant ce dernier, le disque vient d'ailleurs d'atteindre un pallier qu'on n'est pas prêts de voir égaler dans le rap US de 2024 : en effet, le disque est désormais 7 fois disque de platine. Et les disques de platine aux States, ça n'est pas les mêmes qu'en France : là-haut, un platine correspond à 1 million d'exemplaires écoulés, ce qui veut donc dire que "Graduation" s'est vendu à plus de 7 millions d'exemplaires depuis sa sortie aux USA.

Un succès énorme, porté notamment par le single "Stronger" que vous avez tous écouté si vous aviez une radio à la fin des années 2000, sur lequel il reprend un sample de nos français, Daft Punk, pour produire un hit encore plus gros. Sorti en 2007, l'album a immédiatement marqué les esprits, notamment grâce au buzz qui l'entourait. A l'époque, 50 Cent sortait un album presque en même temps, et avait annoncé arrêter la musique si Kanye faisait plus de ventes que lui avec "Graduation". Un pari que Fifty avait évidemment perdu !