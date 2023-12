Kanye West s'excuse auprès de la communauté juive après ses propos antisémites

"Je regrette profondément"

Kanye West fait beaucoup parler de lui en ce moment, et pas forcément pour de bonnes raisons. Mais au matin du mardi 26 décembre, "Ye" a partagé son premier message sur Instagram depuis des mois. Un message entièrement écrit en hébreu s’excusant des propos qu’il a pu tenir par le passé :

"Je m'excuse sincèrement auprès de la communauté juive pour tout débordement involontaire causé par mes paroles ou mes actions", commence-t-il dans le message. "Je n'avais pas l'intention de blesser ou de manquer de respect, et je regrette profondément la douleur que j'ai pu causer. Je m'engage à commencer par moi-même et à tirer les leçons de cette expérience afin de faire preuve d'une plus grande sensibilité et d'une meilleure compréhension à l'avenir". Avant de conclure : "Votre pardon est important pour moi et je m'engage à faire amende honorable et à promouvoir l'unité."

Kanye West a reçu rapidement une réponse de l'ADL (Anti-Defamation League) à son récent message d'excuses, et l'organisation militante ne sait pas trop comment prendre son mea culpa :

"Après avoir causé des dommages incalculables en utilisant sa vaste influence et sa plateforme pour empoisonner d'innombrables esprits avec un antisémitisme et une haine vicieux, des excuses en hébreu pourraient être la première étape d'un long voyage visant à faire amende honorable auprès de la communauté juive et de tous ceux qu'il a blessés", a écrit l'organisation militante sur X. "En fin de compte, les actions seront plus éloquentes que les mots, mais ce premier acte de contrition est le bienvenu."