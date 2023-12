Booba contre-attaque et s'en prend à Gims et Maes

C'est la réponse.

Booba a été plutôt occupé ces derniers temps, entre la création de son "agence de talents" (une agence d'influenceurs, les arnaques en moins) qui a ouvert il y a quelques jours, ou encore sa participation au documentaire "Complément d'enquête" à charge contre Cyril Hanouna, son ancien pote. Mais ce qui lui prend le plus de temps, c'est visiblement la guerre avec ses collègues du rap game. Que ce soit avec Gims, avec Sadek, avec Maes, ou même avec Kaaris (à qui il a envoyé quelques piques récemment), c'est la guerre sur les réseaux sociaux.

Booba s'est fait attaquer de toutes parts depuis plusieurs jours, et il a décidé de répondre et de riposter. Notamment à Gims, qui avait déclaré avoir fait annuler la venue de Booba au Diafa de Dubaï pour un showcase. Un show que Booba dit avoir annulé de lui-même, en raison de la présence de stars "rincées" comme Steven Seagal. Un manque de sérieux qui a dissuadé le Duc de se rendre sur place. Il joint même les captures d'écran défilantes pour appuyer ses propos, et les dates semblent correspondre.

Il a enfin répondu à Maes, qui attaquait Booba sur la présence supposée de transsexuels dans son bateau il y a quelques jours, ainsi que sur la manière dont est traité SDM : "Ocho, c'est son pourcentage?". Kopp a simplement déclaré qu'il allait présenter quelques personnes du même genre à Maes, puisque ça avait l'air de l'intéresser. Bref, bien loin de la guerre, des insultes et des menaces d'il y a quelques semaines, on semble plutôt être revenus vers quelque chose de plus drôle.

.@MaesOfficiel on va t'en présenter quelques unes ça à l'air de te plaire petit filou 🙌🏾 "Saucisse man" des barres 🤣 #maespackzgueg pic.twitter.com/cMzCLzJq6B — Booba (@booba) December 4, 2023