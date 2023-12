Booba : Gims repart à l'attaque

Meugi est vif !

Hier soir avait lieu à la télévision un moment de divertissement assez important : France 2, via l’émission "Complément d'Enquête" a consacré un reportage à Cyril Hanouna, et à la "face sombre" de l'animateur le plus populaire du PAF. Et les fans du rap game ont évidemment suivi ça avec intérêt, car Booba avait annoncé qu'il allait participer et témoigner pendant le documentaire. Effectivement, les équipes de France 2 se sont déplacées jusqu'à Miami pour aller interviewer le Duc à propos de son ex-pote.

Et s'il y en a un qui n'a rien loupé de tout ça, c'est Gims. L'ex-leader de la Sexion d'Assaut avait d'ailleurs déjà commencé à allumer son rival sur twitter avant même qu'on découvre son intervention. "Regardez comme il est pressé de poucave celui là... t'as même pas un peu de pitié pour un mec qui a acheté 500K de places pour ton Stade de France ? T'es une merde Winnie", taquine Meugi, qui vise juste avec sa vanne. D'ailleurs Booba lui a déjà répondu en lui demandant de faire voir ses yeux.

Il a ensuite fait une petite capture du moment où Booba bégaye un peu pendant l'émission. Cerise sur le gâteau, Gims a même déjà imaginé un nouvel album de Booba, "L'assemblée", une parodie de "Panthéon" avec la tracklist revisitée, et certains noms de morceaux remaniés en mode troll : "Grosse Balance", "Inspecteur Derrick", "KO", "Longueur de retard" et quelques autres. Une attaque assez agressive de la part de Gims, on a du mal à croire que ça restera sans réponses...

T’es chaud !! pic.twitter.com/O7lsfFHHky — G I M S (@GIMS) November 30, 2023