Gims : pourquoi il a refusé d'être dans le dernier "Asterix et Obélix"

Le rappeur aurait pourtant pu participer au film de Guilalume Canet.

Gims a fait le buzz avec sa récente interview dans le troisième épisode de "ALLO", sur la chaîne youtube de Yeux Ebènes. Une interview qui aura notamment été l'occasion d'envoyer quelques piques à Booba, notamment à propos de sa fortune et de son jet tellement petit qu'il rentrerait à peine dedans. Un moment qui a fait beaucoup de bruit et qui a d'ailleurs participé à relancer les hostilités au max entre les deux rappeurs. Mais durant l'interview, Meugi aura également dévoilé d'autres infos croustillantes.

On apprend notamment que Gims aurait pu avoir un rôle dans "Astérix et Obélix : l’empire du milieu", film réalisé par Guillaume Canet et sorti en février 2023. Mais c'est le rappeur lui-même qui a réfusé le rôle, comme il l'explique : "Guillaume Canet me contacte et me dit qu’il est sur un gros film, je lui dis que c’est cool. Il me dit : « On a Zlatan Ibrahimović, il y a même DiCaprio qui a accepté. » Donc moi, j’attends qu’il me propose un rôle, il y a DiCaprio quand même. Le lendemain il m’envoie le script. Il me dit : « Bah voilà, alors tu es sur un bateau, c’est ton bateau. Et tu vois on a une scène phare dans Astérix, à chaque fois tu as les pirates qui arrivent sur l’eau et là, ils voient les Gaulois. Tu pourras créer tes propres lunettes en bois qui correspondent avec l’époque".

Gims poursuit son histoire : "Là, on a pensé à Coulés comme jamais… Parce que le bateau, il coule quoi. Là, j’ai lu le truc et j’envoie un message à Guillaume en lui disant que normalement il y a DiCaprio […] Et puis Angèle vous l’avez mis en Falbala, BigFlo et Oli ils sont au max, tout le monde est au max, sauf moi. On s’est pris la tête, il m’a envoyé un pavé. On ne s’est plus calculé". Le rappeur affirme tout de même dans la suite de l'émission qu'il s'est réconcilié avec le réalisateur.

Un petit caprice de star de la part de Gims donc, même si on peut le comprendre !