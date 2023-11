La Fouine victime collatérale du clash entre Booba et Sadek

Laouni a repris une balle perdue...

Cela fait désormais plusieurs semaines que le clash entre Booba et Sadek est reparti de plus belle. Il faut dire que Booba a mis un sacré bordel dans le game depuis la rentrée en insultant un peu tout le monde, mais c'est maintenant au tour de Gims, Maes, Sadek et les autres de riposter. Alors que le Duc a été menacé à plusieurs reprises par des rappeurs français qui l'attendaient à Dubaï, Kopp aura réusis à esquiver les confrontations, même si un de ses showcases aurait bien fini par être annulé (sur demande de Gims, à ce qu'il paraît...).

Mais cette semaine c'est La Fouine qui se retrouve victime collatérale du clash entre Booba et Sadek. Le rappeur du 93, voulant sans doute mettre fin à une sombre rumeur qui avait été lancée par B2O à l'époque, a tenu à innocenter Laouini dans l'histoire de l'agression sur mineure dont il aurait été l'auteur. Sadek demande également aux médias rap de relayer cette information, en affirmant que "s'il faut vous payer je le ferai". La Fouine, sûrement surpris, a même retweeté son message en ajoutant "fin du débat".

Fin du débat !! À bientôt… https://t.co/lgSjRPFP2J — La Fouine (@lafouine78) November 27, 2023

Mais Booba n'allait pas laissé passer ça, et il a répliqué en dévoilant des photos de ce qui semble être un extrait du casier judiciaire de La Fouine, et où apparaissent les mentions "agression sexuelle sur mineur" pour des faits qui datent de 1996, alors que La Fouine avait lui-même 15 ans. On a également une courte séquence vidéo dans laquelle on apprend l'identité de l'officier qui était au téléphone dans "AC Milan", le diss track de Booba contre La Fouine.

.@lafouine78 désolé de reposter ça mais j'ai vu passer des tweets disant que j'avais menti dans #ACmilan alors que c'est la triste réalité. Laouni Mouhid est un pointeur. 🏴‍☠️ #agressionsexuellesurmineure pic.twitter.com/fKL0wLUmEZ — Booba (@booba) November 27, 2023

Sadek a répliqué en affirmant qu'il s'agissait de montages et en avertissant son rival que ça n'était pas fini. Ce clash commence vraiment à prendre des tournures étranges...