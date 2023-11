6ix9ine condamné à une amende de 10 millions de dollars

Pour une sombre affaire qui traînait depuis 2021.

6ix9ine semble avoir enfin laissé le rap game tranquille, dans le sens où il a l'air d'avoir arrêté de troller tous les autres artistes à chaque occasion, et d'insulter tout le monde pour faire un max de buzz. Il faut dire que le passage à tabac par des membres de gang, dont il avait été victime dans une salle de sport à Los Angeles, a dû le calmer un peu. Cependant, il ne s'est pas assagi pour autant, puisqu'il est mis en cause dans une affaire d'agression en République Dominicaine.

Mais cette fois, c'est pour une connerie de son passé qu'il s'est présenté devant la justice, le mercredi 22 novembre. Plus précisément, une histoire datant de 2021 : 6ix9ine était visé par une plainte au civil après avoir "frappé une danseuse avec une bouteille" dans un strip club. Et ce mercredi, le rappeur a donc été condamné à verser 9 825 000 de dollars à la victime, soit presque 10 millions. La danseuse en question s’appelle Alexis Salaberrios, et était employée au Gold Rush Cabaret à Miami.

Un soir, lors d'un show en présence de 6ix9ine, un individu dans la foule a déclenché la colère du rappeur en le traitant de balance ("rat" plus exactement), et ce dernier a lancé une bouteille un peu n'importe comment. La bouteille a filé droit sur la strip-teaseuse, qui aurait souffert de sacrés maux de têtes par la suite. La morale de tout ça, c'est de faire très attention quand vous lancez des bouteilles dans les clubs. Si vous ratez votre cible, ça peut vite vous coûter 10 millions et franchement, ça fait cher la bouteille, même en boîte de nuit...