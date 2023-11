Booba : Gims s’acharne et sort les dossiers de famille

Gims est en pleine offensive contre le Duc.

On ne sait pas ce qui s'est passé dans la tête de Gims mais son attaque Booba est violente et dure dans le temps. Après la polémique sur leur fortune respective, après celle autour de leur feat et tant d'autres sujets, le membre de la Sexion d'Assaut sort cette fois les dossiers de famille. Il s'en déjà pris au père du Duc, cette fois, il affiche sa soeur, son frère et son associée tout en prévenant les artistes signés sur les différentes structures de B2O. Des attaques très dures qui ne resteront sans doute pas sans suite...