Snoop Dogg et son fils se lancent dans les jeux vidéos avec Death Row Games

Un investissement qui a l'air très sérieux.

Depuis plusieurs années, on a l'habitude de voir les rappeurs tenter de diversifier leur business, en faisant des investissements dans des choses qui n'ont rien à voir avec la musique. On pense notamment à 50 Cent et ses marques de boissons, énergisantes ou alcoolisées. On a aussi eu tout un tas de partenariats avec des grandes marques de vêtements, mais on a pas le souvenir d'un investissement aussi ambitieux que celui que sont en train de faire Snoop Dogg et son fils dans le monde du jeu vidéo.

On savait déjà que Snoop était un grand fan de gaming, en particulier de la franchise Call Of Duty avec laquelle il a déjà collaboré plusieurs fois. Mais on n'avait jamais pensé qu'il finirait par lancer son propre studio de développement de jeux, en collaboration avec son fils, Cordell Broadus. C'est désormais officiel : souhaitez la bienvenue à Death Row Games, le nom de ce tout nouveau studio nommé en hommage l'historique label de rap West Coast, racheté par Snoop il y a peu de temps.

Le studio a été créé dans un objectif bien précis, celui de mettre en avant le travail des créateur de jeux issus des minorités. Il va pour l'instant se concentrer sur la publication de jeux dans Fortnite, via l'Unreal Editor, qui permet une liberté extrêmement grande pour les créateurs et leur assure une bonne visibilité, puisque Fortnite reste un des titres les plus hype depuis plusieurs années maintenant. On a hâte de voir ce qe le père et le fils vont proposer, en espérant que l'initiative soit couronnée de succès.