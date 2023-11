Booba vs. Maes : le clash relancé à propos des chiffres de ventes

Les attaques fusent sur Twitter.

Ça n'est désormais plus un secret pour personne : Booba et Maes sont en guerre ouverte, les rappeurs ont même passé ces dernières semaines à s'insulter et se provoquer sur les réseaux sociaux, avec de véritables menaces physiques en cas de rencontre. Rien de bien incroyable donc, puisqu'on avait déjà pu assister tout ça lors de beef entre Booba et Kaaris. Mais les rappeurs pourraient bien finir par se croiser prochainement à Dubaï, ce qui pourrait devenir intéressant, même si ne nous voilons pas la face : vu comment les autorités sont sévères sur place, il ne se passera sûrement rien.

En attendant, les deux rappeurs continuent de se troller sur les réseaux, et cette semaine ils ont décidé de s'attaquer sur leurs ventes respectives. Dans un premier tweet, c'est Booba qui allume la mèche en prenant un screen du classement du dernier single de Maes, "Akatsuki", 51ème dans le top 200 Spotify. En légende, on peut lire "t'es où p'tit bouffon ? Ça va?". Maes a immédiatement répliqué, en piquant cette fois les artistes du 92i et en particulier Sicario. : "Tout va bien, et Adrien sa dernière sortie chez le 92i ça va?".

Maes a également posté les chiffres du nombre d’auditeurs mensuels pour lui et pour Booba, et évidemment, c'est le rappeur du 93 qui est devant Kopp. Un Kopp qui ne s'est pas laissé faire et a répliqué : "Ah moi je parle de toi de ta chute à toi bouffon. T'es prêt pour Bercy ? Ah tiens y a SDM devant toi ça vondavonne comme never. T'as mal je sais mais tkt pas c'est bientôt fini. Tu souffriras plus". Sans doute une référence à l'annonce de retraite de Maes, faite il y a quelques jours.

Bref, encore et toujours des chamailleries. On verra bien comment ça va se terminer, si ça se termine un jour !

Tout va bien @booba et Adrien sa dernière sortie chez le 92i ça va ? #Akatsuki pic.twitter.com/7WsaI61LjR — Maes (@MaesOfficiel) November 9, 2023