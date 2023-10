Booba vs Maes : les rappeurs sortent les dossiers

La tenson continue de monter.

La tension continue de monter entre Booba et Maes. Ça fait maintenant quelques temps que les deux rappeurs ont pris leur distance et affiché leur rivalité, et depuis ils n'arrêtent pas de se provoquer. Mais l'affaire a pris une autre tournure dernièrement, puisqu'on a appris qu'un showcase de Booba allait avoir lieu à Dubaï dans les semaines à venir, et Maes vit justement à Dubaï depuis plusieurs mois désormais. Ce sera donc peut-être l'occasion de se croiser et de régler les problèmes une bonne fois pour toutes.

Hier, Maes adressait d'ailleurs quelques avertissements d'ordre physique à Booba, en lui disant que ça durait depuis suffisamment longtemps et qu'il avait envie de le taper. Booba a évidemment répondu en le trollant et désormais, les deux artistes sortent les dossiers de l'autre, pour le plus grand bonheur des utilisateurs de Twitter avides de bagarre virtuelle. C'est Maes qui avait commencé en ressortant notamment les récentes déclarations de Booba à propos de ses NFT, qui ont été un flop total pour ceux qui en ont acheté.

.@booba Le boulot qu'on a fait avec @boleromusic_ est simple, carré et... c'est pas du NFT 🥱 Tu t'es fait douiller puisque t'es un golmon mal entouré mais j'vais te tabasser tout va rentrer dans l'ordre.#TuNasPasLaScience #Irréprochable 😇 pic.twitter.com/QD7eac1Kdk — Maes (@MaesOfficiel) October 26, 2023

Une belle attaque, à laquelle Booba a répondu, en ressortant l'histoire d'une collaboration entre Maes et Bolero Music, label avec lequel le rappeur du 93 avait lancé sa cryptomonnaie, $Maes, début 2023. Maes a répondu en essayant d'expliquer que sa crypto était carrée, et que ça n'était pas du NFT mais pas sûr que ça suffise à convaincre les gens. D'autant plus que Kopp a également posté une vidéo du streamer PFut, qui a eu la mauvaise idée de balancer un tacle à Maes concernant sa musique. Résultat : il s'est apparemment fait menacer et "interdire de Sevran".

L'affaire prend des proportion inattendues...