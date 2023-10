Jay-Z explique pourquoi choisir les 500 000$ plutôt qu'un dîner avec lui

A vrai dire, même sans explications, on aurait pris les 500K...

Le Web s'est enflammé depuis quelques semaines autour d'une question un peu étrange, qui reste en suspend depuis plusieurs années : faut-il préférer 500 000$ à un dîner avec Jay-Z? Le mythe (et comme tous les mythes, il est faux) de l'entrepreneur qui aurait tout compris et qui vous transmettrait son savoir pendant le dîner, ce qui vaudrait bien plus que 500K sur le long terme, est tenace aux USA. Peut-être pour ça qu'il y a autant de coachs en "investissement et développement" qui viennent se remplir les poches auprès de pigeons. Le débat fait tellement rage que Jay-Z lui-même a pris position à ce propos.

Le rappeur a été interviewé par CBS Mornings, et ils lui ont demandé son avis sur cette fameuse question des 500 000$ : que conseille-t-il ? La réponse est simple : "Vous devez prendre l'argent", affirme Jay-Z. Quand on lui explique que les gens du Web estiment que le dîner pourrait vous rapporter bien plus que 500K sur le long terme, le rappeur n'est pas d'accord : "Parce que vous avez tous ces conseils dans ma musique pour 10,99$. C'est un mauvais deal. Je ne vous conseillerai jamais de faire une mauvaise affaire. Prends les 500 000, va acheter des albums, et écoute les. Tout est là si vous les assemblez, et que vous écoutez vraiment les paroles", explique le boss de Roc Nation.

"Tout est là. Tout ce que j'ai dit qui allait arriver est arrivé. Tout ce que j'ai dit vouloir faire, je l'ai fait. Le plan, il est là-dedans", affirme Jay-Z, qui a effectivement choisi le choix le plus judicieux selon nous. Avec 500K bien investis, vous pouvez lancer presque n'importe quel business ou demander aux banques de vous financer, ce qu'elles accepteront de faire grâce à votre apport de 500K. N'écoutez pas les coachs en business et développement qui vous prétendraient le contraire...